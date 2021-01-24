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Резцова оценила победу российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира

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Победа женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стала неожиданной. Об этом в воскресенье, 24 января, заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.

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«Такого, конечно, не ожидала. В прошлом сезоне и в этом они соревновались неуверенно, а сегодня все девчонки выступили изумительно. Даже [Ульяна] Кайшева на удивление хорошо прошла заключительный круг, немка ничего не смогла сделать», — сказала Резцова в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что на данный момент спортсменкам важно не растерять форму до начала чемпионата мира, который пройдет в Словении в феврале.

За российскую сборную выступали в эстафете Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, пишет «Газета.ру».

В этой гонке второе место заняла сборная Германии, на третьем оказалась Франция.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова 22 января победила в спринте на этапе Кубка IBU. Она финишировала с результатом 20 мин. 9,1 сек., отстреляв без промахов.

10 января сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла команда Норвегии, уступившая россиянам 0,7 сек. на финише.

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