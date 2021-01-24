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В здании Вестминстерского дворца в Лондоне произошло задымление

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В Лондоне сработала пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, в котором находится британский парламент. Об этом сообщила в воскресенье, 24 января, газета Daily Express.

В частности, над дворцом поднялся столб черного дыма, который пользователи запечатлели на видео. Вместе с тем данных о причинах произошедшего пока не поступало.

В свою очередь палата общин сообщила, что из здания идет «просто пар», однако не пояснила причину срабатывания сигнализации.

Отмечается, что аналогичный инцидент был уже в прошлом месяце, тогда также из Вестминстерского дворца был замечен дым.

По данным Sky News, на место в тот момент прибыли четыре пожарные машины.

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