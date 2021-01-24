Захарова пообещала ответ на комментарии дипломатов США по незаконным акциям в РФ

Москва ответит на комментарии американских дипломатов по несогласованным акциям в России, будем разбираться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 24 января, в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, безусловно, будем на это отвечать», — сказала дипломат.

Она напомнила, что накануне российский МИД заявил, что американским дипломатам «придется объясняться в Министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии Госдепартамента».

«Но разбираться-то будем и дальше, потому что это только вершина айсберга — то, что публиковали официальные структуры США и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран», — указала Захарова.

Накануне Захарова заявила, что в пятницу, 22 января, посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий, которые планировались на 23 января. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

Захарова подчеркнула, что американским дипломатам придется объясняться в российском МИДе из-за этих публикаций.

В тот же день Москва обвинила посольство США во вмешательстве во внутренние дела России и поощрении протестов внутри страны.

В Кремле сочли публикации американского диппредставительства косвенным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации и поддержкой нарушения законодательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если бы Москва так же писала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые «там продолжаются», то это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

По данным московского ГУ МВД России, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

Столичное Главное следственное управление СКР возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.