Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения
Общество
В Кремле объявили о планах Путина пообщаться со студентами в Татьянин день
Спорт
Российскую команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти
Мир
В Сербии выявили британский штамм коронавируса
Мир
Путин выступит на Давосском форуме на следующей неделе
Мир
Турция за пять лет в 11 раз увеличила финансирование оборонных проектов
Культура
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале про пандемию
Мир
В Госдуме заявили о снятии с обсуждения в ПАСЕ вопроса о Крыме
Мир
Во Франции начали готовиться к третьему локдауну из-за коронавируса

Захарова пообещала ответ на комментарии дипломатов США по незаконным акциям в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ответит на комментарии американских дипломатов по несогласованным акциям в России, будем разбираться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 24 января, в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, безусловно, будем на это отвечать», — сказала дипломат.

Она напомнила, что накануне российский МИД заявил, что американским дипломатам «придется объясняться в Министерстве иностранных дел и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии Госдепартамента».

«Но разбираться-то будем и дальше, потому что это только вершина айсберга — то, что публиковали официальные структуры США и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран», — указала Захарова.

Пандемитинг: после собраний в радиусе 80 км смертность от COVID вдвое выше
Заболеваемость увеличивается на 19–24-й день после столпотворения и непрерывно растет до 30-го дня

Накануне Захарова заявила, что в пятницу, 22 января, посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий, которые планировались на 23 января. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

Захарова подчеркнула, что американским дипломатам придется объясняться в российском МИДе из-за этих публикаций.

В тот же день Москва обвинила посольство США во вмешательстве во внутренние дела России и поощрении протестов внутри страны.

В Кремле сочли публикации американского диппредставительства косвенным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации и поддержкой нарушения законодательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если бы Москва так же писала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые «там продолжаются», то это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

По данным московского ГУ МВД России, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

Столичное Главное следственное управление СКР возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021