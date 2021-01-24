Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Женская сборная России в воскресенье, 24 января, выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

В составе команды были Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, пишет «Спорт-Экспресс».

На заключительный огневой рубеж Кайшева пришла вместе с немкой Франциской Пройс. Россиянка отстрелялась точно, а Пройс понадобился дополнительный патрон.

Кайшева ушла с рубежа с восьмисекундным преимуществом и удержала его. Таким образом, второе место заняла сборная Германии, на третьем оказалась Франция.

Накануне биатлонисты сборной России заняли третье место и получили бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира.

Российская женская сборная 17 января стала первой в эстафете на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов. Второе место заняла сборная Швеции, третье — команда Германии.

Помимо этого три российские спортсменки 14 января заняли первые три места в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов.