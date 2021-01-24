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В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения

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Предприятия «Ростеха» приступили к созданию нового поколения истребителей-перехватчиков. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в публикации от 22 января.

Предполагается, что МиГ-41 заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году, сообщает «Интерфакс».

На данный момент МиГ-41 прошел не менее 200 различных тестов, которые позволяют судить о высокой маневренности самолета, отмечается на портале Avia.pro.

16 января стало известно, что российские военные разместили на Новой Земле истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для боевого дежурства в Арктике, пишет «Газета.ру».

В декабре 2020 года эксперты британского журнала Flight International составили рейтинг наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, в который вошли четыре российских самолета. В частности, российские многоцелевые истребители семейства МиГ-29 заняли пятую строчку рейтинга.

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