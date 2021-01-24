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В Санкт-Петербурге оштрафовали первого участника незаконной акции

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Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал одного из участников несогласованной акции 23 января Юрия Балабоняна за нарушение порядка организации шествия. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города в воскресенье, 24 января.

Мужчине назначили штраф в 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.

Отмечается, что он приехал в Северную столицу из Краснодара.

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Накануне во время незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге одна из женщин попыталась воспрепятствовать задержанию мужчины, в результате чего была ударена силовиком. Пострадавшую госпитализировали. В воскресенье ее навестил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти города Сергей Музыка. Он извинился перед пострадавшей от лица всего личного состава, пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных. Также он гарантировал пациентке помощь. Женщина приняла извинения.

В свою очередь, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявлял об отсутствии нарушений при задержаниях участников несогласованных акций. Он выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ.

В разных городах России 23 января прошли несанкционированные акции. Среди задержанных были дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение детей в беспорядки карается законом.

В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в таких мероприятиях в социальных сетях, причем адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несогласованных субботних акциях.

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