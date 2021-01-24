Британского серийного убийцу вакцинируют раньше персонала тюрьмы

Британцы возмущены вакцинацией серийного убийцы раньше многих. Леви Беллфилд отбывает два пожизненных срока в тюрьме «Франкленд», передает телеканал «Известия». Заключенные получили приглашение на иммунизацию. Прививку осужденным должны сделать в ближайшие недели. Преступники могут получить вакцину раньше персонала тюрьмы.

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