Блогер Артем Тарасов оценил бой между Макгрегором и Порье

Ирландец Конор Макгрегор уже давно перестал быть настоящим бойцом и стал бизнесменом. Такую позицию в воскресенье, 24 января, высказал боец смешанных единоборств и блогер Артем Тарасов, комментируя поединок бывшего чемпиона UFC с американцем Дастином Порье.

«Чтобы быть бойцом, нужно быть голодным, а Конор неголодный. Дастин Порье имел большое желание победить такую легенду, как Конор, и он сделал это красиво. Бой получился интересный, но для меня предсказуемый», — сказал Тарасов в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Блогер сообщил, что предвидел исход поединка еще до его проведения.

«Мой прогноз сбылся, и Порье победил. Я думал, это произойдет в третьем раунде, но это случилось во втором. К сожалению большому, Конор не готов оказывать сопротивление. Да, мы видели, как он выигрывал в первом раунде, все шло хорошо, но во втором раунде всего одно попадание легкое», — отметил он.

Ранее в этот же день Порье победил Макгрегора во втором раунде техническим нокаутом. Кроме того, Макгрегор травмировал правую ногу после этого боя.

Вместе с тем ирландец заявил, что продолжит свою карьеру и встретится с американцем в октагоне еще раз.

Сам Тарасов готовится к бою с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Поединок состоится в рамках нового турнира, на котором будут драться как профессиональные бойцы, так и известные блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Состязания пройдут вечером 20 февраля.