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В Сербии выявили британский штамм коронавируса

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Британский штамм коронавируса выявили у женщины, прибывшей в Сербию из Великобритании. Об этом сообщил в воскресенье, 24 января, президент Александар Вучич в эфире Prva TV.

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«В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. [Повторный] анализ показал, что женщина была носителем опасного британского штамма коронавируса», — сказал Вучич.

По его словам, все контакты с зараженной были ограничены. Как добавил Вучич, в настоящее время можно сказать, что распространение штамма в стране остановлено.

По данным портала Worldometers, за все время в Сербии зарегистрировано 382 285 случаев COVID-19. От осложнений инфекции умерли 3868 человек.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый британский штамм коронавируса является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

По данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на 20 января, британский штамм коронавирусной инфекции распространился на территории уже 60 государств.

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