Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале про пандемию

Британский актер Кеннет Брана сыграет роль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в новом сериале «Королевский остров» о пандемии коронавируса. Об этом 23 января сообщил The Hollywood Reporter.

Телевизионная драма будет состоять из пяти эпизодов и расскажет о том, как власти Великобритании столкнулись с пандемией коронавируса в конце 2019 года.

Сюжет сериала основан на свидетельствах врачей, ученых, персонала медучреждений и домов престарелых.

Режиссером проекта выступит Майкл Уинтерботтом, известный по фильмам «В этом мире» и «Дорога на Гуантанамо». Он работает над сценарием вместе с Кироном Куирком, который в свою очередь знаком аудитории по комедийному сериалу «Куку».

Дата выхода сериала пока не известна. Полный актерский состав также не разглашается.

Кеннет Брана получил широкую известность благодаря экранизациям пьес Уильяма Шекспира. Он исполнил роль английского монарха в фильме «Генрих V: Битва при Азенкуре» и роль принца датского в «Гамлете». Актер является лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и американской телевизионной премии «Эмми». Помимо этого он четырежды был номинантом на «Золотой глобус», пятикратно выдвигался на «Оскар».

7 октября 2020 года на американском стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Эпидемия». На сервисе картина называется To the lake. Сценарий к сериалу написал Роман Кантор по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».

Сериал вошел в топ-5 по просмотрам на Netflix в мире, побил рекорд по стоимости продажи на эту платформу для российских продюсеров.