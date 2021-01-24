Умер председатель совета директоров ЧТПЗ Федоров

Председатель совета директоров Группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Федоров скончался в возрасте 68 лет. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69-м году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Федоров, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

В правительстве подчеркнули, что Федоров пришел на ЧТПЗ сразу после окончания вуза и прошел путь от слесаря до генерального директора.

Отмечается, что во многом благодаря работе Федорова ЧТПЗ первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам «белой металлургии».

В Группу ЧТПЗ входят следующие предприятия: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «Торговый дом «Уралтрубосталь», ООО «МЕТА» и нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера».