В Китае спасли 11 шахтеров из заблокированной после взрыва шахты

Спасатели в китайской провинции Шаньдун подняли на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой 11 января произошел взрыв. Об этом сообщило в воскресенье, 24 января, агентство «Синьхуа».

«Спасатели подняли двух рабочих, в результате чего количество спасенных рабочих достигло 11», — говорится в публикации.

Отмечается, что первый спасенный шахтер находился в тяжелом состоянии и был немедленно госпитализирован.

Всего в спасательной операции задействованы 633 человека и 407 единиц техники.

В момент взрыва в шахте находились 22 человека, пишет «Газета.ру». Позже стало известно, что один из них умер, 11 спасли, а судьба еще 10 шахтеров остается неизвестной.

В конце августа 2020 года на угольной шахте в провинции Шаньдун произошел взрыв. Погибли семь человек, в больницы были доставлены 16 человек.