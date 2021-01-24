Американский полицейский объяснил наезд на толпу страхом

Офицер полиции города Такома в штате Вашингтон объяснил, что наехал на толпу, испугавшись за свою безопасность. Об этом рассказала представитель правоохранительных органов Уэнди Хэддоу в воскресенье, 24 января, в беседе с изданием Seattle Times.

Она заявила, что зрители гонок окружили патрульную машину и попытались разбить стекла. На предупредительные гудки офицера толпа не реагировала. Тогда водитель от испуга нажал на газ и протаранил людей.

В результате действий правоохранителя пострадал по меньшей мере один человек. Его доставили в местную больницу, о степени тяжести травм не сообщается.

В начале декабря стало известно, что водителя, который наехал в автомобиле на людей в пешеходной зоне в городе Трир на западе Германии, арестовали.