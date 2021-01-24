В ЕС обеспокоились изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp

Изменения в пользовательском соглашении WhatsApp волнуют Евросоюз. В договор добавят пункт о передаче данных Facebook для анализа привычек и вкусов владельца аккаунта, передает телеканал «Известия». Депутат Европарламента просит компанию пересмотреть решение. Энгин Эроглу уверен, что изменения нарушают права пользователей. В компании заверили: данные пользователей надежно защищены. В ЕС могут дополнительно изучить договор.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.