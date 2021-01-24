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В Казахстане в ДТП погиб призер по лыжным гонкам Чеботько

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Казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира – 2013 Николай Чеботько погиб в ДТП. Об этом сообщает портал Olympic.kz в воскресенье, 24 января.

Спортсмену было 38 лет.

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Автомобильная авария произошла в ночь на воскресенье в районе поселка Боровое Акмолинской области. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Национальный олимпийский комитет Казахстана принес соболезнования близким погибшего.

«Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека!» — отметили в комитете.

Чеботько родился 29 октября 1982 года в городе Щучинске Кокшетауской области. Наибольших успехов в большом спорте он добился в 2013 году, когда в итальянском Валь-Ди-Фьемме поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата мира. Выиграл три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

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