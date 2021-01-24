Синоптики на Урале назвали январь самым холодным с 2006 года

Специалисты считают морозы, которые наблюдаются на севере Свердловской области, аномальными. Об этом заявила журналистам главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в воскресенье, 24 января.

«Такие холода довольно редко бывают», — приводит «РИА Новости» слова Шепоренко.

Метеоролог отметила, что подобные крепкие и продолжительные морозы в последний раз фиксировались в 2006 году.

Она рассказала, что в этом месяце устойчивые морозы наблюдается именно в северных районах области. Например, в Ивделе температура воздуха на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за последние 10 дней составила –28 градусов.

По ее словам, жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что устали от морозов.

Главный уральский метеоролог добавила, что для Екатеринбурга установившаяся погода тоже считается довольной холодной и непривычной. Так, 23 января в городе было –30 градусов.

По прогнозам синоптиков, этот день стал финальным в череде январских морозов. Шепоренко назвала маловероятным возвращение экстремальных температур в феврале.

В начале января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской области, что ночные температуры воздуха в этих регионах будут достигать –25 … –30 градусов, что ниже климатической нормы на 5–10 градусов.

Позже в этом же месяце синоптики предупредили свердловчан о риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов. Указывалось, что местами температура опустится до –35 градусов.

В свою очередь заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в России в феврале ожидается температура в пределах и выше климатической нормы. По ее словам, на европейской территории России осадков выпадет больше нормы.