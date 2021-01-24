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Синоптики рассказали о тумане в Москве

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В Московском регионе туман держится более 15 часов, после 18:00 туман должен рассеяться. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 24 января.

«В столичном регионе тоже наблюдаются туманы, которые держатся уже более 15 часов... По модельным расчетам, очаговый туман может продержаться до 18 часов текущего дня, после чего пойдут моросящие осадки и усилится ветер, благодаря чему видимость немного улучшится и станет более 1 километра», — сказал метеоролог.

По словам Тишковца, сейчас фактическая видимость в Москве составляет 200 м, в аэропортах: Шереметьево — 400 м, Внуково — 500 м, Домодедово — 1300 м.

По данным сайта Госгидромета, 24 января в столице плюсовая температура воздуха.

22 января столичное ГУ МЧС России объявило экстренное предупреждение о сильном тумане, гололедице и слабом гололеде в Москве. Туман образовался из-за резкого потепления, которое пришло в регион.

В региональном минтрансе призывали автомобилистов и пешеходов в Москве и Подмосковье пересесть на общественный транспорт из-за тумана.

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