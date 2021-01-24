Пуарье победил Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор 24 января потерпел поражение от американца Дастина Порье на турнире UFC 257.

Для 32-летнего бойца это пятый проигрыш при 22 победах и первый раз, когда соперник отправил его в нокаут.

Тем не менее, поражение не стало для ирландца поводом покидать бои.

«Вы меня еще увидите в этом году. Сейчас я хочу провести время с семьей, восстановлюсь, проанализирую ошибки и вернусь», — приводит его слова газета «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что во время боя удары ногами были хороши. Макгрегор добавил, что ему было «не так комфортно, как хотелось бы», а соперника он назвал «великолепным бойцом», передает телеканал РЕН ТВ.

Тренер Вели Мамедов назвал исход поединка неожиданным и отметил, что никто не мог представить, что бой завершится для Макгрегора техническим нокаутом.

Ранее в этот же день 24 января, тяжелоатлет Михаил Кокляев предрек победу Макгрегора в бою с Порье.

За день до этого чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов также поделился своим прогнозом. По его словам, если бой завершится рано, то победит ирландец, но если Порье продержится до третьего или четвертого раунда, то сумеет побить соперника.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, тогда ирландец одержал сокрушительную победу.