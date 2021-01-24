Макгрегор травмировал ногу в поединке с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор травмировал правую ногу в главном поединке турнира UFC 257 против американца Дастина Порье 23 января.

Боксер хромал, поднявшись после падения, отмечает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 24 января.

Отмечается, что Макгрегор вновь готов встретиться с американцем в октагоне.

Ранее в воскресенье стало известно, что боец ММА продолжит карьеру после поражения в бое с Порье, но сейчас планирует отдохнуть, «провести время с семьей, восстановиться».

Он объяснил свое поражение долгим отсутствием активности.

Поединок между Макгрегором и Порье состоялся на «бойцовском острове» в Абу-Даби в минувшую субботу. Американец отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Спортсмены уже бились в 2014 году, тогда ирландец одержал сокрушительную победу.