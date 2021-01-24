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Депутат рады обвинил Киев в саботаже обмена удерживаемыми лицами

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Киев саботирует обмен удерживаемыми лицами, на самом деле не желая заниматься им. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил депутат Верховной рады Украины от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала ZIK.

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«К [председателю политсовета фракции Виктору] Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на Минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены», — сказал он.

Парламентарий указал, что при этом Киев обвиняет вторую сторону в саботаже. Кузьмин указал на то, что, по оценке офиса президента Украины, Медведчук является «частным лицом» и потому не управомочен принимать участие в освобождении. Сам депутат не согласен с позицией властей.

«Медведчук не является частным лицом. Он является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. Это (участие в обмене и возвращении удерживаемых лиц. — Ред.) его прямая обязанность», — добавил Кузьмин.

16 января стало известно, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, позднее стало известно, что пленных будет четверо. В группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, отмечается в документе. Уточняется, что Киеву будут переданы люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против самопровозглашенных республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

В тот же день глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев приветствует решение ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев должен стыдиться того, что согласованный по принципу «всех на всех» обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается.

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