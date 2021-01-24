В Пакистане заявили об одобрении вакцины «Спутник V»

Правительство Пакистана разрешило в чрезвычайных ситуациях применение российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на официального представителя страны в воскресенье, 24 января.

Собеседник издания отметил, что российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным Исламабадом для использования.

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — приводит газета его слова.

21 января использование «Cпутника V» одобрили в Венгрии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе изученных векторов аденовируса человека.

Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Его эффективность составляет более 90%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.