Экс-защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету остался без медали после победы «Спортинга», за который сейчас выступает, над «Брагой» в финале Кубка португальской лиги, сообщает в воскресенье, 24 января, TVI 24.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спортинга».

В ходе церемонии награждения выяснилось, что медали для Нету не хватило из-за ограниченного количества призов. Президент лиги принял решение не вручать медаль футболисту, чтобы свою награду получили главный тренер клуба Рубен Аморин и капитан Себастьян Коутс.

8 ноября форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба решил передать приз лучшего игрока матча одноклубнику Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец.