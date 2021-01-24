Бывший защитник «Зенита» остался без медали за победу в Кубке
Экс-защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету остался без медали после победы «Спортинга», за который сейчас выступает, над «Брагой» в финале Кубка португальской лиги, сообщает в воскресенье, 24 января, TVI 24.
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спортинга».
В ходе церемонии награждения выяснилось, что медали для Нету не хватило из-за ограниченного количества призов. Президент лиги принял решение не вручать медаль футболисту, чтобы свою награду получили главный тренер клуба Рубен Аморин и капитан Себастьян Коутс.
8 ноября форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба решил передать приз лучшего игрока матча одноклубнику Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец.