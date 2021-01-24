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Японский аккаунт Олимпиады в Токио удалили из Twitter
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Японский аккаунт Олимпиады в Токио удалили из Twitter

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Официальный аккаунт оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2021 больше не доступен в Twitter.

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«Такой учетной записи нет», — пишет социальная сеть в ответ на попытку попасть на страницу.

Аккаунт был удален после распространения слухов о том, что Олимпиаду могут отменить. При этом официальные аккаунты оргкомитета на английском, французском, испанском, хинди и японском остаются доступны, как и страницы на японском в Facebook и Instagram.

21 января The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10. В тот же день в МОК заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований.

В японском правительстве также опровергли информацию об отмене Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они будут носить название «Токио-2020».

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

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