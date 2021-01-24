В МИД РФ пообещали вызвать американских дипломатов из-за публикаций о протестах

Сотрудники посольства США будут вызваны в российский МИД для объяснения публикаций о протестах в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Об этом в воскресенье, 24 января, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она также указала на то, что дипломатическое ведомство США не только опубликовало карту маршрутов незаконных акций, но и упомянуло в тексте слова про «поход на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы.



«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это всё в голову пришло», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные публикации являются вмешательством во внутренние дела России.

Накануне посольство США в Москве опубликовало места и время несогласованных акций в городах России 23 января, призвав американцев избегать подобных мероприятий.

В МИД обвинили посольство США во вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации и поощрении протестов внутри страны. Внешнеполитическое ведомство порекомендовало властям Штатов обратить внимание на собственные проблемы, в том числе числе глубокий раскол в американском обществе, «порожденный социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

Кроме того, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что несанкционированные акции в России получили организаторскую и финансовую поддержку из-за рубежа.

В разных городах России 23 января проходили несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова 23 января сообщила, что несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Кроме того, в социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос журналиста о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».