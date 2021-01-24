Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 января

Облачная погода и местами небольшие осадки ожидаются в Москве в воскресенье, 24 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов, ночью эти температурные показатели сохранятся.

Ветер в этот день будет иметь южное направление, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 745–746 мм ртутного столба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сохранении в городе теплой, но мрачной погоды до середины следующей недели. По его словам, в эти дни будут низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца.