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Врач рассказала о влиянии удаленной работы на здоровье человека

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как удаленная работа влияет на здоровье человека, а также какие заболевания могут обостриться при таком формате труда.

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По словам врача, на удаленной работе многие люди не испытывают достаточных физических нагрузок, что приводит к набору веса. Это, в свою очередь, грозит панкреатитом, проблемами ЖКТ и иммунной системы.

Негативное влияние на здоровье человека оказывает и неправильный выбор рабочего места, например, работа с ноутбуком в кровати или сидя на диване.

«Это как раз повлияет на обострение остеохондроза. Вообще, любой болевой синдром — от гиподинамии, растяжения мышц. Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы все работало, как нужно», — цитирует терапевта RT в воскресенье, 24 января.

Также необходимо правильно выстроить свет. По словам Лапы, освещение должно быть с левой стороны, чтобы цифры были хорошо видны. Кроме того, нужно соблюдать режим.

«Надо обязательно отдыхать, через каждые полчаса работы за компьютером встать и походить, хотя бы выпить воды, чтобы организм работал в здоровом ритме», — заключила Лапа.

14 января глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в России порядка 3,7 млн россиян продолжают работать в удаленном формате. Это 6% от общего числа занятых.

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