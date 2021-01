Баскетболист Стефен Карри вышел на 2 место по числу трехочковых в НБА

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вышел на второе место по количеству реализованных трехочковых бросков в истории лиги, сообщается 23 января в Twitter команды.

В пока незавершенном матче против «Юты» спортсмен забросил мяч из-за дуги четыре раза и достиг показателя в 2561 точных бросков, что позволило ему обойти атакующего защитника «Индиана Пэйсерс» Реджи Миллера (2560). Лидирует в рейтинге Рэй Аллен с 2973 трехочковыми.

Greatness from beyond the arc.



Congrats to @StephenCurry30 for passing Reggie Miller for 2nd on the NBA's all-time three-point shooting list! ☔️ pic.twitter.com/6rJ18UeZKl