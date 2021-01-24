Американец скончался через несколько часов после прививки от COVID-19

В американском штате Калифорния через несколько часов после вакцинации скончался пациент, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Плейсер в воскресенье, 24 января.

Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения. Полиция начала расследования инцидента.

«Получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти», — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Placer County Public Health and the Placer County Sheriff-Coroner Division were recently notified of the death of an... Опубликовано Placer County Sheriff's Office Суббота, 23 января 2021 г.

О том, вакцина какой компании — Moderna или Pfizer — была использована, не сообщается.

Ранее, 8 января, сообщалось, что в штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки от COVID-19 компании Pfizer. Причиной его смерти стал геморрагический инсульт.