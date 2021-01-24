В Екатеринбурге загорелась промышленная площадка на площади 200 кв. м

В Екатеринбурге загорелись бытовые помещения на промышленной площадке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 января на сайте управления МЧС России по Свердловской области.

«24 января в 6:40 (4:40 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании на промышленной площадке по адресу: Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15 П1. Предварительная площадь пожара 200 кв. м., горят бытовые помещения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что борьба с огнем осложняется сильным задымлением и низкой температурой воздуха. К 8:29 (6:29 мск) открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара задействованы 53 человека личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники, работает три звена газодымозащитной службы.

22 января жильцов 10-этажного жилого дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара.