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Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

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Российского посольство в США выразило соболезнования в связи с кончиной известного американского телеведущего Ларри Кинга. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовало 24 января в Facebook.

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«Были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя», — сказано в тексте.

В российском дипведомстве подчеркнули, что Кинг «был единственным в своем роде, профессионалом, легендой». А зрители будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга. Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком», — отметили в посольстве.

Накануне президент России Владимир Путин также выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга.

О том, что американский телеведущий умер на 88 году жизни, стало известно 23 января. В начале года СМИ сообщили, что журналиста госпитализировали с COVID-19. Кроме того, в последние несколько лет он боролся с огромным количеством проблем со здоровьем.

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