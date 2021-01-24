Один человек погиб в ДТП с поездом на Украине

На Украине рейсовый автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, погиб один человек, сообщается на сайте Национальной полиции Львовской области в субботу, 23 января.

Авария произошла в селе Полянка Пустомытовского района. На нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус и поезд, который следовал по маршруту Львов — Самбор.

«В результате ДТП один пассажир автобуса, 48-летний житель Львова, погиб, еще одна пассажирка, 36-летняя жительница села Полянка, получила телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Водителя автобуса задержали, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего»).

Ранее в субботу автомобиль скорой помощи столкнулся с полицейской машиной в Саратове. Позже в больнице скончался пациент, которого везла «скорая».