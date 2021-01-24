В Румынии фанаты футбольного клуба слепили снеговиков-болельщиков

Болельщики румынского футбольного клуба «Сепси» слепили целую делегацию снеговиков, чтобы установить их на фанатских трибунах.

В связи с эпидемиологическими ограничениями зрители не могут посещать массовые мероприятия, однако любители футбола нашли способ поддержать любимую команду. Снеговиков для матча лепили около 500 семей.

Снежных фанатов, которых нарядили в шарфы и шапки с символикой команды, на стадион их привез грузовик. Поддержка «болельщиков» помогла команде — футболисты разгромили своих соперников из команды «Астра» со счетом 4:1 на Чемпионате Румынии.

В декабре нападающий немецкого ФК «Бавария» Роберт Левандовский получил премию как лучший футболист 2020 года по версии Globe Soccer Awards.