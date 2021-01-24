Эксперт ВОЗ дала советы по планированию беременности во время пандемии

На время пандемии коронавируса рекомендуется воздержаться от планирования беременности из-за риска заболеть COVID-19 и вакцинации. Об этом 24 января рассказала эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева.

Она объяснила, что в течение полугода с момента вакцинации рекомендуется не беременеть, а в том, случае, если женщина уже ждет ребенка, то ей нужно отказаться от прививки. Ерофеева подчеркнула, что беременных женщин не прививают, поскольку это риск для жизни как матери, так и малыша. Кроме того, даже тем, кто уже переболел коронавирусом, необходимо сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

«Подавляющее большинство переболевает коронавирусом в достаточно легкой форме, то есть иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев, в то время как прививка дает иммунитет до двух лет. Моя рекомендация такова: непременно перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител», — цитирует Ерофееву радио Sputnik.

Если женщина уже забеременела, ей необходимо максимально оградить себя от различных внешних контактов, в частности, минимизировать посещения общественных мест и лечебных учреждений. При этом находиться под наблюдением акушера-гинеколога «нужно быть с самых ранних сроков беременности».

23 января стало известно о том, что подмосковные врачи запатентовали метод лечения беременных с COVID-19.