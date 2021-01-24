Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Подмосковье

Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в подмосковной деревне Жилево городского округа Ступино, сообщает 24 января РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, пострадавшим было от 34 до 41 года. Они сами пришли в медицинское учреждение, у них диагностировали ожоги.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что хранившийся в гараже газовый баллон разгерметизировался и взорвался. Пожара и разрушений удалось избежать.

22 января на цветочном рынке Краснодара произошла разгерметизация газового баллона. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м.

В результате ЧП погиб один человек. Еще двое пострадали, они доставлены в больницу, состояние одного из них расценивается как тяжелое. У пациента ожог 80% тела, пострадавший в реанимации.