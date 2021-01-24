Антарктические базы Чили эвакуировали после землетрясения

Свыше 160 человек были эвакуированы с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,0, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) в Twitter.

Ранее ведомство объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории.

«80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О'Хиггинс, 10 — с базы Фильдес и 31 человек — с базы Прат», — сказано в заявлении.

Отмечается, что эвакуация была также проведена на пяти иностранных базах, располагающихся неподалеку от Фильдес.

При этом полярники, работающие на российской станции «Беллинсгаузен», не пострадали, сведений об их эвакуации не поступало, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Чили.

У берегов Чили в ночь на воскресенье, 24 января по Москве, зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км, а эпицентр находился в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тыс. человек.