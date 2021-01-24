Врачи обнаружили связь между красными ладонями и болезнью печени

Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита — воспалительного процесса печени на фоне ее жирового перерождения. Об этом сообщается на сайте американской клиники Майо.

Также о наличии заболевания могут свидетельствовать вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, пожелтение кожи и глаз.

Заболевание является агрессивной формой неалкогольной жировой болезни печени, которое может прогрессировать до цирроза этого органа. Причинами развития неалкогольного стеатогепатита могут быть избыточный вес или ожирение, инсулинорезистентность и высокий уровень сахара и жиров в крови.

Для снижения риска заболевания следует соблюдать диету, следить за своим весом и заниматься физической активностью.

21 января сообщалось, что врачи-онкологи назвали рубцы на ладонях одним из первых симптомов рака. Так, около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями.