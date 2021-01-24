В Саратове погиб ребенок в результате падения льда с крыши дома

В Саратове 11-летний ребенок погиб в результате падения льда с крыши пятиэтажного дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте управления Следственного комитета России по Саратовской области.

«По предварительным данным, 23 января 2021 года, в дневное время, с крыши пятиэтажного дома № 33-а на улице Азина города Саратова произошло обрушение льда. Травму несовместимую с жизнью получил 11-летний мальчик», — говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным и близким ребенка, а также заявил о необходимости наказать виноватых, передает «Газета. ру».

«Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Уверен, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся», — приводит слова Исаев пресс-служба городской администрации.

В марте 2020 года в Екатеринбурге на маму с двумя детьми с крыши рухнула глыба льда. Сообщалось, что сильно пострадала женщина, а детей почти не задело. Пострадавшие были госпитализированы.

В том же месяце на жительницу Иркутска упала ледяная глыба с крыши одного из жилых домов. 45-летняя женщина получила травму головы из-за упавшего на нее куска льда.