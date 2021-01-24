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Врач рассказал о влиянии COVID-19 на состояние кожи

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Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, как коронавирусная инфекция влияет на здоровье кожи человека.

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По словам специалиста, кожа — зеркало всего организма, по которому можно определить, болен ли человек, а также есть ли у него хронические заболевания. Поэтому в случае, если иммунная система страдает от коронавируса, это отражается на здоровье кожи.

При этом Арканников подчеркнул, что проблемы с кожей не связаны с ношением медицинских масок. В частности, они не могут стать причиной развития кожного заболевания демодекоз, которое вызывают клещи Demodex, обитающие на коже и волосяном покрове 90% людей.

«Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет», — пишет радио «Sputnik» в воскресенье, 24 января.

Дерматолог отметил, что медицинскому сообществу необходимо выработать алгоритмы для решения «пост-ковидных» проблем со здоровьем, включая здоровье кожи.

Ранее в воскресенье врач Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в закрытых помещениях.

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