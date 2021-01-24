В США жених бросил в невесту свадебный торт

В американском штате Теннеси жених бросил торт в свою невесту во время свадебного фуршета, пишет Daily Mail.

Видеозапись с выходной новоиспеченного супруга Тони опубликовала в TikTok сама невеста Келси Карсон. На кадрах девушка игриво вытирала глазурь с лица мужчины, в ответ на что молодой человек схватил целый свадебный торт и бросил его в свою возлюбленную. Чтобы не упасть, девушка схватилась за спинку стоявшего рядом стула.

Поступок мужчины вызвал бурную дискуссию среди пользователей соцсети. Так, некоторые советовали Карсон бежать от агрессивного супруга и подать заявление на развод. Однако нашлись и те, кто встал на его защиту, обратив внимание на поведение невесты.

«Да они же оба смеются, а жених совсем не выглядит злым», — отметил один из пользователей.

За несколько дней ролик набрал более 2,8 млн просмотров.

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