Голикова заявила о важности вакцинации для коллективного иммунитета

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что вакцинация от COVID-19 необходима для формирования коллективного иммунитета, передает телеканал «Известия».

Без учета уже переболевших и без учета граждан в возрасте до 18 лет, нужно, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 68,6 млн человек, то есть 60% населения страны.

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