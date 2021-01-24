На сервисах знакомств выросло число упоминаний о прививках

В приложениях для знакомств отмечают рост упоминаний о прививках. Таким образом пользователи хотят повысить свою популярность, передает телеканал «Известия».

Число отметок о вакцине в Tinder с ноября увеличилось на 238%. Несколько тысяч человек указали, что у них есть антитела к коронавирусу, в своих профилях на сайте Mamba.

Владельцы приложений, с которыми поговорили «Известия», не исключают, что обновят функции сервисов в связи с вакцинацией. Одна из идей — особый фильтр

для поиска.

Пользователи, по желанию, смогут настроить поиск таким образом, чтобы писать лишь тем, кто сделал прививку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.