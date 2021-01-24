Слуцкий оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что у нападающего Александра Кокорина есть шанс показать себя в итальянском футбольном клубе «Фиорентина». Об этом он 23 января рассказал в интервью «Матч ТВ».

По словам специалиста, вероятность того, что 29-летний форвард «заиграет» в итальянской команде, составляет 80%, пишет «Газета.ру».

«Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант. Но по качествам он точно сможет [заиграть в Италии]. Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть», — сказал Слуцкий.

О том, что Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину» стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. По данным СМИ, москвичи получили за игрока от €4 млн до €5 млн.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», форвард отправится в Италию 25 января и на следующий день уже подпишет контракт с итальянцами.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Ранее он выступал в составе «Зенита» и «Сочи».

«Фиорентина» является двукратным чемпионом Италии и шестикратным обладателем Кубка страны.