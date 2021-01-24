Некоторым участникам штурма Капитолия могут не предъявить обвинений

Представители федеральных правоохранительных органов США обсуждают возможность отказаться от предъявления обвинений некоторым участникам штурма Капитолия, сообщает 23 января The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в министерстве юстиции озабочены возможной перегрузкой местной судебной системы.

По словам собеседника издания, в ведомстве предлагают не выдвигать обвинений против участников штурма Капитолия, которые не применяли насилие и не нанесли ущерба внутри здания.

В то же время ряд сотрудников ФБР и минюста считают, что наказаны должны быть все участники беспорядков, при чем по всей строгости закона, чтобы ситуация не повторилась.

Как подчеркивают источники, обсуждения находятся только на ранней стадии, поэтому пока никаких решений не принято по данному вопросу. Кроме того, ФБР и минюст переживают, что решение повлияет на уровень доверяя к ведомствам из-за «явных» пробелов в подготовке к беспорядкам.

Согласно данным газеты, в беспорядках в Вашингтоне участвовали около 700-900 человек. Обвинения уже предъявлены минимум 135 участникам событий 6 января.

22 января телеканал CNN со ссылкой на документ минюста сообщил, что в организации беспорядков в Вашингтоне и захвате Капитолия обвинили уже более 120 человек. Кроме того, некоторые подсудимые обвиняются в организации заговора, а также угрозах совершения насильственных действий.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.