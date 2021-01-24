Мадуро сообщил о теракте на газопроводе PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 23 января осудил террористическую атаку на объекты государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Его выступление транслируется на YouTube-канале президента.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela», — сказал он.

Погибших или пострадавших в результате инциденте нет. Работники нефтяной компании остановили утечку газа.

Ранее, в ноябре 2020 года, на нефтяном месторождении Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) на юге страны произошел взрыв. Причина взрыва не раскрывается.