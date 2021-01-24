Суд оштрафовал Любовь Соболь за участие в несанкционированной акции

Тимирязевский районный суд в Москве оштрафовал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации или проведения митинга. Об этом 24 января сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Мою доверительницу Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. рублей по статье 20.2 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — передает его слова ТАСС.

Ранее, 23 января, Соболь была задержана в ходе несанкционированной акции в Москве. За день до этого Симоновский суд Москвы оштрафовал Соболь на 250 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции в связи с призывами принять участие в несанкционированной акции.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

После несогласованной акции в Москве главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных акций.