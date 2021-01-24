Взрыв прогремел в церкви в Калифорнии

В баптистском храме в штате Калифорния прогремел взрыв, полиция начала расследование, сообщает NBC News в субботу, 23 января.

Инцидент произошел рано утром в субботу в одной из церквей в Эль-Монте, пригороде Лос-Анджелеса. По предварительной версии, в церкви сработало самодельное взрывное устройство. В здании выбило стекла. Кроме того, ранее неизвестные расписали стены здания оскорбительными выражениями.

После взрыва в церкви начался пожар, информации о пострадавших не поступало. В расследовании участвуют сотрудники ФБР и местные власти.

Газета Los Angeles Times сообщает о протестах, которые имели место в последние недели из-за заявлений представителей церкви против ЛГБТ-сообщества. Онлайн-петиция к мэру Эль-Монте с требованием убрать церковь из города собрала более 14 700 подписей. Незадолго до инцидента священник обратился в полицию после получения сообщения в соцсетях с угрозами о поджоге церкви.

В июне в Республике Алтай задержали подозреваемого в поджоге самой высокогорной в России часовни у озера Ак-Кем Усть-Коксинского района. Мужчина называл себя шаманом Люцифера и основателем собственной сатанинской секты.