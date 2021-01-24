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Кокляев предрек победу Макгрегора в бою с Порье

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Тяжелоатлет Михаил Кокляев в воскресенье, 24 января, дал прогноз на поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье в рамках турнира UFC 257.

«Победит Макгрегор, бой будет подлиннее, подольше, чем первая их встреча. Причина этого? Просто Макгрегор должен показать очень хорошее шоу, очень хорошую подготовку и «передышать» Порье», — рассказал Кокляев телеканалу РЕН ТВ.

При этом тяжелоатлет отметил, что в случае, если американец окажется слишком выносливым, ирландский боец его «быстренько ударит и все закончится нокаутом».

Накануне чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов также поделился своим прогнозом перед предстоящим поединком между Макгрегором и Порье. По его словам, если бой завершится рано, то победит ирландец, но если Порье продержится до третьего или четвертого раунда, то сумеет побить соперника.

Бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и экс-обладателем временного пояса в легком весе Дастина Порье на турнире UFC 257 пройдет рано утром 24 января по московскому времени. Поединок будет проходить на Бойцовском острове — на территории острова Яс в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, и ирландец одержал сокрушительную победу.

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