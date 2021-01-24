Байден заявил о намерении изменить иммиграционную политику Трампа

Президент США Джо Байден в беседе с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил, что хочет изменить «драконовскую» иммиграционную политику администрации своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщается 23 января на сайте Белого дома.

Отмечается, что телефонные переговоры лидеров состоялись накануне.

«Президент [Байден] изложил свой план по сокращению миграции путем устранения ее коренных причин, увеличения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации», — сказано в тексте.

Кроме того, президенты договорились тесно сотрудничать, чтобы остановить поток нелегальной миграции в Мексику и США, а также содействовать развитию Северного треугольника Центральной Америки (Гватемала, Сальвадор, Гондурас) и совместно бороться с пандемией COVID-19.

Ранее в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал в Twitter, что обсудил с новым американским лидером Джо Байденом вопросы, связанные с миграцией, коронавирусом и сотрудничеством в целях развития и благополучия.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января. В это же день он подписал указ, останавливающий строительство стены на границе с Мексикой. Он также отменил режим ЧП на границе с Мексикой, который ввел Трамп в феврале 2019 года, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного.