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Байден заявил о намерении изменить иммиграционную политику Трампа

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Президент США Джо Байден в беседе с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил, что хочет изменить «драконовскую» иммиграционную политику администрации своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщается 23 января на сайте Белого дома.

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Отмечается, что телефонные переговоры лидеров состоялись накануне.

«Президент [Байден] изложил свой план по сокращению миграции путем устранения ее коренных причин, увеличения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации», — сказано в тексте.

Кроме того, президенты договорились тесно сотрудничать, чтобы остановить поток нелегальной миграции в Мексику и США, а также содействовать развитию Северного треугольника Центральной Америки (Гватемала, Сальвадор, Гондурас) и совместно бороться с пандемией COVID-19.

Ранее в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал в Twitter, что обсудил с новым американским лидером Джо Байденом вопросы, связанные с миграцией, коронавирусом и сотрудничеством в целях развития и благополучия.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января. В это же день он подписал указ, останавливающий строительство стены на границе с Мексикой. Он также отменил режим ЧП на границе с Мексикой, который ввел Трамп в феврале 2019 года, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного.

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