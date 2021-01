Байден провел телефонный разговор с Джонсоном

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Таким образом, британский премьер оказался в числе первых глав государств и правительств, которым Байден позвонил после вступления в должность. Ранее о звонках главы США другим европейским лидерам не сообщалось.

«Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом. С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе «зеленого» устойчивого восстановления [экономик Великобритании и США] после пандемии COVID-19», — написал Джонсон в Twitter в субботу, 23 января.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz