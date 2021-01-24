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Байден провел телефонный разговор с Джонсоном

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Таким образом, британский премьер оказался в числе первых глав государств и правительств, которым Байден позвонил после вступления в должность. Ранее о звонках главы США другим европейским лидерам не сообщалось.

«Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом. С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе «зеленого» устойчивого восстановления [экономик Великобритании и США] после пандемии COVID-19», — написал Джонсон в Twitter в субботу, 23 января.

После вступления в должность президента США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

В среду, 20 января, Джо Байден вступил в должность 46-го президента США.

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