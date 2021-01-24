Голикова усомнилась в утверждении единого международного сертификата о вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала маловероятным утверждение единого международного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции для перемещения между странами.

На интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 24» вице-премьера спросили, должен ли единый документ включать не только информацию о вакцинации, но и наличие антител, а также возможно ли согласовать его по определению.

«Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно», — ответила Голикова.

20 января профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил инициативу введения паспортов о прохождении вакцинации в России.

По словам вирусолога, вред или польза от появления COVID-паспортов зависит от того, какие привилегии получат обладатели нового документа.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что паспорта о прохождении вакцинации от коронавируса в России не нужны. Она отметила, что в стране будет вестись электронный реестр прошедших вакцинацию, но это не будет COVID-паспортом.